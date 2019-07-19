Призрак в музее Есенина попал на видео

Сотрудники Государственного музея Есенина в Москве утверждают, что заметили привидение рядом со зданием. В доказательство своих слов они приводят записи с камер видеонаблюдения.

Мистические явления сотрудники музея стали замечать около месяца назад, однако обнародовать видео решили только сейчас.

«Вечерами, когда экскурсии уже завершены и посетителей нет, в здании раздаются непонятные шаги, с полок шкафов ни с того ни с сего падают книги. Позже сотрудник охраны увидела рядом с Есенин-центром прогуливающуюся фигуру мужчины в шляпе, точнее тень», - говорится в публикации на страничке музея в Instagram.

На камерах видеонаблюдения тень появлялась регулярно, однако сначала сотрудники подумали, что это какое-то погодное явление. Однако вскоре поняли, что эти предположения неверны.

«Судя по описанию очевидцев, оно [привидение] здорово напоминает образ поэта Сергея Есенина», - уточняется в посте.

Сотрудники музея Есенина также выразили надежду, что призрак является добрым и не причинит никому вреда.