Путин прибыл в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, где примет участие в церемонии запуска агломерационной фабрики Магнитогорского металлургического комбината.

Данный объект является новым подразделением горно-обогатительного производства ММК. На фабрике будет производиться охлаждённый, стабилизированный по фракционному составу агломерат с ожидаемой долей железа до 58 процентов и долей тонких концентратов в агломерационной шихте порядка 90 процентов.

На месте глава государства ознакомится с работой фабрики, пообщается с сотрудниками и проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

В Магнитогорск Путин прилетел из Иркутской области, где осмотрел, как ведутся работы по ликвидации последствий паводка. Уточняется, что глава страны остался недоволен результатом поездки, в частности тем, как организовано информирование граждан, осуществление выплат и восстановление жилья и инфраструктуры.