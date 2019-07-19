Рязанское училище ВДВ побило рекорд по количеству абитуриенток

Абитуриенты Рязанского гвардейского высшего воздушного-десантного командного училища (РВВДКУ) имени Маргелова завершили вступительные испытания. В этом году среди девушек конкурс стал рекордным – на одно место претендуют 14 человек, что более, чем в три раза больше, чем у парней.

Чтобы поступить, девушки готовы перевыполнять нормативы. Например, для одного из зачетов по физической подготовке нужно выполнить 12 отжиманий, однако курсантки делают и по 30, и по 50 – так шансы увеличиваются.

Некоторые абитуриентки приезжают на вступительные испытания несколько раз. Например, Виктория Макарова снова решила попробовать свои силы, так как в прошлом году стала 13-й на 12 мест.

«В этом году я должна поступить. Я хочу этого, целый год к этому шла, готовилась. Романтика неба, ВДВ - самые элитные войска вооруженных сил России», - поясняет она.

Мотивация у девушек выше, чем у парней, так как через пару недель из 140 абитуриенток останется всего десять. Среди парней конкурс составляет в среднем четыре человека на место.

«Сложнее было раньше... Много ребят стремились поступить в ВДВ. Конкурс был большой, сейчас немного поменьше», - говорит Георгий Теплинский, который решил идти в военно-воздушные войска по примеру отца, тоже закончившего РВВДКУ.

Экзамены остались позади, итоговое заседание приемной комиссии по зачислению пройдет 23-24 июля. 1 августа поступившие сделают первый шаг к профессии офицера.