Дана Борисова отреагировала на истерику украинских националистов из-за ее приезда в Киев

Российская актриса и телеведущая Дана Борисова заявила, что не видит ничего страшного в том, что украинские националисты обрушились на нее с гневными комментариями по поводу ее приезда в Киев.

Отмечается, что девушка прибыла в город для участия в съемках российского проекта.

«Ничего страшного, это все полемика между моими подписчиками, ничего против не имею», - рассказала «Звезде» Борисова.

Она также добавила, что в Киеве ее с теплом встретили друзья, водили ее по ресторанам и показывали город. При этом на улицах ее узнавали и подходили фотографироваться.

Ранее стало известно, что украинские радикалы возмутились приездом Даны Борисовой. Многие из них начали писать гневные комментарии под опубликованной телеведущей фотографией в сети Instagram.

Националисты были крайне удивлены, каким образом Борисову пустили украинские пограничники, если девушка в 2014 году посещала Крым.

В октябре 2014 года Украина включила 14 российских артистов в список персон нон грата. Среди них оказались певец Иосиф Кобзон, актер Иван Охлобыстин, сатирик Михаил Задорнов, а также актер Михаил Пореченков. Тогда же украинские националисты, известные за свои резкие высказывания в отношении россиян, посещавших Крым, назвали российских артистов «животными» и призвали перевозить их в железных клетках.

Украинские радикалы также неоднократно устраивали массовые митинги и нападения на россиян в Киеве. Так, в прошлом году националисты совместно с МВД Украины перекрыли вход к избирательным участкам во время президентских выборов. Свои действия они связали с «незаконным проведением президентских выборов в аннексированном Россией Крыму».

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума весной 2014 года. За воссоединение проголосовали почти 97 процентов жителей Республики Крым и более 95 процентов севастопольцев.