Два участника банды Басаева выслушали приговоры за нападение на военнослужащих в 1999 году

Суд вынес приговоры еще двум участникам банды чеченского террориста Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Жителей Ставрополья Арсламби Ачетырова и Тимура Отегенова признали виновными в участии в вооруженной группе и совершенных ей преступлениях, вооруженном мятеже против конституционного строя и территориальной целостности России, а также в посягательстве на жизнь военнослужащих.

В середине июля 1999 года Ачетыров и Отегенов по своей воле вступили в банду под руководством Басаева и уроженца Саудовской Аравии, террориста Эмира Хаттаба и впоследствии участвовали в ее преступлениях. Так, в период с 7 по 24 августа не менее тысячи боевиков, вооружившись автоматами, гранатами и взрывчаткой, напали на военнослужащих в Ботхлинском районе Дагестана.

«В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в том числе Ачетыровым и Отегеновым, убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам», - говорится в сообщении Следственного комитета России 19 июля.

Приговором суда каждый из боевиков получил по 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ведомстве добавили, что по данному уголовному делу 28 человек объявлены в международный розыск. В отношении Басаева и еще семи боевиков преследование прекращено в связи с их смертью. Также ведется расследование в отношении трех участников нападения. Ранее сообщалось, что по делу нападения на военнослужащих в 1999 году задержан участник банды Басаева Тахир Бегельдиев. Следственный комитет опубликовал видео его допроса.