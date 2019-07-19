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Подросток угнал в Китае сразу два самолета за одну ночь

Кристина Волкова
18:42 19.07.2019
После этого 13-летний ребенок оставил самолеты в прибрежной зоне и уехал с места инцидента домой на велосипеде.
Подросток угнал в Китае сразу два самолета за одну ночь
© Фото: Asia Wire

Ребенок в Восточном Китае угнал сразу два легкомоторных самолета за ночь. Инцидент произошел в ангаре прибрежного национального курорта Тайху провинция Чжэцзян.

Отмечается, что во время происшествия 13-летний мальчик потерял управление одним из самолетов и врезался в забор, после чего забрался во второй и сделал на нем три круга по парковке. После этого ребенок оставил самолеты в прибрежной зоне и уехал с места домой на велосипеде. Кадры события были опубликованы в открытом доступе в социальных сетях.

Узнать о случившемся удалось только утром, когда сотрудники ангара обнаружили летательные аппараты на берегу. После просмотра камер видеонаблюдения полиция нашла мальчика, а один из работающих в ангаре сотрудников рассказал, что неоднократно видел, как он часами наблюдал за самолетами.

Сам ребенок в ходе допроса признался в совершенном угоне, добавив, что его отец и две сестры не знали об инциденте. Детская шутка стоила семье немалых денег. Так, владельцы летательного аппарата потребовали от главы семейства восемь тысяч юаней (более семидесяти тысяч рублей) за повреждение корпуса судна, но семья смогла возместить суму только в размере двух тысяч.

В свою очередь начальник базы туристических полетов, наоборот, похвалил ребенка, добавив, что он сумел завести и поднять в воздух самолет, не имея опыта пилотирования и вообще какой-либо подготовки.

«У него большой потенциал. Я надеюсь, что в будущем он сможет пройти с нами несколько летных курсов и стать лицензированным пилотом», - заявил он, передает Daily Mail.

Он также добавил, что в будущем это поможет предотвратить подобные инциденты.

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