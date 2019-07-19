Врач рассказал, насколько правдивы состаренные в FaceApp фотографии

Заложенных в приложение FaceApp данных недостаточно, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил врач-гериатр Валерий Новоселов.

Он отметил, что от алгоритма программы зависит очень многое, однако что в него заложено - неизвестно.

«Я очень четко определяю возраст людей плюс-минус два года даже боковым зрением. Гораздо четче, чем программа эта делает. Судя по всему, она не имеет все-таки нормального алгоритма, гериатрических данных там очень мало. Туда не закладывается, кроме фотографий, ничего. Люди живут по-разному, поэтому они к старости будут [выглядеть] по-разному», - пояснил Новоселов.

По его словам, пьющий или курящий человек в пожилом возрасте будет выглядеть совсем не так, как ровесник, ведущий здоровый образ жизни. Играют свою роль и общее качество жизни, эмоциональное состояние, генетика.

«Отдохнувший человек выглядит уже лучше. Съездил на море, в санаторий, пансионат - еще лучше. Поэтому эта программа не то что сто процентов [дает совпадения], я даже думаю, что где-то процента тридцать три, не больше», - подчеркнул собеседник.

Новоселов уточнил, что оценку сделал на основе множества измененных фотографий, которые успел увидеть, так как все его коллеги «балуются» этим приложением.

Мобильное приложение FaceApp разработала российская лаборатория Wireless Lab. В нем можно состарить или, напротив, омолодить себя на фото, а также изменить пол, добавить новую прическу, макияж и татуировки. Ранее американский сенатор Чак Шумер заявил, что приложение может угрожать национальной безопасности США.