Путин подписал указ о введении электронных виз в Петербурге и Ленобласти

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вводится режим электронной визы для иностранцев. Документ вступит в силу с первого октября 2019 года.

Уточнятся, что виза будет выдаваться по решению МИД России после соответствующего заявления иностранного гражданина. Бланк заявления можно будет найти на официальном сайте ведомства.

Крайний срок подачи заявления будет составлять не позднее четырех дней до предполагаемой даты въезда в страну на срок до 30 календарных дней. При этом нахождение в России будет ограничено до восьми суток.

«За выдачу электронных виз консульский сбор не взымается. Иностранные граждане, прибывшие в Россию на основании электронных виз, имеют право на свободу передвижения в пределах территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», - говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Президент также поручил правительству «определить особенности оформления электронных виз иностранным гражданам и их въезда в Российскую Федерацию через пункты пропуска на основании электронных виз», а также утвердить до вступления указа в силу страны, граждане которых смогут въезжать и выезжать из России на основании электронных виз.

Ранее, в Калининградской области начал действовать упрощенный порядок выдачи электронных виз для иностранцев. Там также вдвое расширили список стран, откуда иностранные граждане могут въезжать в страну.