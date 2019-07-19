Уголовное дело возбуждено после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области

СК РФ возбудил уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее на совещании в Братске председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело для расследования в центральный аппарат ведомства. Он призвал тщательно исследовать все обстоятельства, связанные с трагедией в Приангарье, и установить всех должностных лиц, проявивших халатность.

В конце июня в Иркутской области произошло серьезное наводнение. Всего за время паводка подтопило 107 населенных пунктов. Пострадало жилье десятков тысяч людей. В результате ЧС погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести. Самый большой ущерб стихия нанесла городам Тулуну и Нижнеудинску.

Ранее Владимир Путин прибыл в зону ЧС, где посетил пункты временного размещения пострадавших от стихии, пообщался с местными жителями и провел совещание по ликвидации последствий наводнения.

Президент России остался недоволен проделанной работой. Он уточнил, что в регионе плохо организованы информирование граждан, осуществление выплат и процесс восстановления утраченных документов, а также возведение необходимой инфраструктуры. Помимо этого, его не удовлетворил и процесс распределения гумпомощи пострадавшим.