Полторак отреагировал на видео «конфликта» с Зеленским

В Киеве прокомментировали видеозапись, опубликованную ранее представителем «Национального корпуса» Денисом Котенко, где Владимир Зеленский якобы отталкивает министра обороны Украины Степана Полторака.

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook рассказал, что лично спросил у Полторака, что на самом деле случилось между ним и президентом.

По словам главы Минобороны страны, никакого конфликта не произошло. Владимир Зеленский подошел к заместителям офиса президента Украины. Когда Полторак сделал шаг в сторону главы государства, тот ему сказал: «Секундочку!». Как объяснил министр обороны Украины, он не увидел в действиях президента ничего угрожающего. Через секунду Полторак вновь подошел к Зеленскому, и диалог продолжился.

Ранее Денис Котенко разместил в своем Twitter видеозапись, в комментарии к которой он утверждал, что Зеленский рукой оттолкнул от себя Полторака. Публикацию позже распространили украинские СМИ.