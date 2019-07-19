Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне. Свое решение украинский лидер объяснил тем, что некоторые дипломаты слишком долго остаются на своих должностях.

Указ об увольнении Чалого опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки», - отмечается в документе.

Там также говорится, что работа по подбору и оформлению персонала новых дипломатов уже началась.