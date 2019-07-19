Зеленский уволил посла Украины в США
Ранее украинский лидер заявил о намерении заменить двенадцать послов, представляющих страну за границей.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне. Свое решение украинский лидер объяснил тем, что некоторые дипломаты слишком долго остаются на своих должностях.
Указ об увольнении Чалого опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки», - отмечается в документе.
Там также говорится, что работа по подбору и оформлению персонала новых дипломатов уже началась.