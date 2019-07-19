SpaceX показала посадку корабля Crew Dragon на парашютах

Аэрокосмическая компания SpaceX показала новый этап испытаний системы посадки корабля Crew Dragon, совершенной при помощи четырех парашютов.

В апреле 2019 года во время эксперимента у сброшенной с большой высоты капсулы раскрылся лишь один парашют. В результате при посадке она полностью разрушилась. Тогда SpaceX начала дополнительные испытания парашютной системы. Как утверждают в компании, нынешняя модификация является одной из самых безопасных и совершенных в мире.

Crew Dragon - это один из кораблей, созданный в рамках программы NASA по разработке аппаратов частными компаниями. Ожидается, что на нем коммерческие экипажи смогут отправляться на МКС и возвращаться обратно.