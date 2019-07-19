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Патрушев назвал систему безопасности в Санкт-Петербурге одной из самых эффективных в стране

Кристина Волкова
16:50 19.07.2019
Отмечается, что в Северной столице на данный момент действует более 25 тысяч камер наблюдения на дорогах, во дворах и на социальных объектах инфраструктуры.
Патрушев назвал систему безопасности в Санкт-Петербурге одной из самых эффективных в стране
© Фото: gov.spb.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал электронную систему безопасности «Безопасный город» в Санкт-Петербурге одной из самых эффективных в стране. Он также заявил о намерении рекомендовать другим регионам эту систему.

Отмечается, что в Северной столице на данный момент действует более 25 тысяч камер наблюдения на дорогах, во дворах и на социальных объектах инфраструктуры. Кроме того, сейчас планируется внедрение новейшей системы слежения с распознаванием лиц, а также с подсчетом количества людей, проходящих в потоке на определенном участке.

В будущем это поможет быстрее принимать необходимые меры безопасности, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с Патрушевым и полномочным представителем России в СЗФО Александром Гуцаном.

Беглов отметил, что система видеонаблюдения в городе будет носить предупредительный характер, а о месте нахождения камер будут предупреждать через опознавательные знаки.

Отдельно в регионе профинансируют усиление мер безопасности в школах, больницах и детских садах. На это до конца года будет потрачено более миллиарда рублей. В целом на обеспечение безопасности планируется выделить почти 4,5 миллиарда рублей. Беглов добавил, что все полицейские в регионе до конца года получат планшеты, связанные с программой, и смогут более оперативно реагировать на происшествия.

Он также сообщил, что для улучшения взаимодействия служб и ведомств и повышения безопасности жителей планируется создать единое информационное пространство Петербурга и Ленинградской области.

«У нас уже существуют единая дорожная сеть и единая система силовых структур. Важно, чтобы вся информационная среда работала как единый центр», - подчеркнул он.

Кроме того, врио главы города поделился и проблемами, нетипичными для других регионов. В частности, он назвал проблемой так называемый туризм по крышам, который имеет место в Петербурге. Для решения этой проблемы было принято решение закрыть все чердаки.

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