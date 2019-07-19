В Белгороде прокуратура проверяет больницу, где в коридоре разместили 83-летнего ветерана труда

В Белгороде прокуратура проверяет больницу № 1, где 83-летнего мужчину с инсультом уложили на койку в коридоре. Видео из медучреждения, снятое внучкой ветерана труда, появилось в Сети 19 июля.

На нем девушка рассказывает, что ее дедушку разместили в коридоре, несмотря на наличие палаты со свободными койками. В Департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области ранее пояснили, что состояние пациента стабильное и в нахождении в палате интенсивной терапии он не нуждается. Там пообещали провести проверку по данному факту.

Прокуратуре региона также предстоит дать оценку действиям администрации медучреждения. Известно, что после реакции надзорных органов на ролик пожилого мужчину все же перевели из коридора в палату.