Захарова назвала позором продление ареста Вышинскому

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «позором» решение киевского суда о продлении ареста руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

«Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», - возмутилась дипломат на своей странице в Facebook.

В пятницу суд в Киеве отказался смягчить меру пресечения журналисту Кириллу Вышинскому и оставил его под стражей еще на 60 дней, до 19 сентября.

Руководителя портала РИА Новости Украина арестовали 15 марта 2018 года в Киеве. Следствие обвиняет журналиста в государственной измене. За эту статью на Украине Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага по нормализации отношений России и Украины готов рассмотреть обмен Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм в Крыму Олега Сенцова.