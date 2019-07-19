Микроавтобус с детьми столкнулся с бензовозом под Калининградом: кадры с места

На трассе под Калининградом столкнулись бензовоз и микроавтобус. Один взрослый и пятеро детей, среди которых - трехмесячный младенец, госпитализированы в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около полудня 19 июля на трассе Нестеров - Черняховск - Калининград в Гвардейском районе. По предварительной информации ГИБДД, на повороте микроавтобус не уступил дорогу бензовозу.

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В результате столкновения автоцистерна перевернулась, и топливо разлилось по проезжей части.

© Жесть Калининграда VK

В данный момент известно о шести пострадавших в аварии: пятерых детях (в возрасте 11, восьми, семи, четырех лет и трех месяцев) и одном взрослом, который приходится им дедушкой. В микроавтобусе также ехали мать и бабушка детей, им медицинская помощь не потребовалась. Самый младший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии - у него ушиб головного мозга и повреждение шейного отела позвоночника.

© Жесть Калининграда VK

Водитель бензовоза в аварии не пострадал, пишет местное издание «Клопс».