Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Суд в Киеве отказался освободить журналиста Кирилла Вышинского под личное поручительство. Арест руководителя портала РИА Новости Украина продлен еще на 60 дней, до 19 сентября.

Кирилл Вышинский был арестован в Киеве 15 мая 2018 года. На Украине его обвиняют в государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ситуацию с Кириллом Вышинским прокомментировал президент России Владимир Путин. Он назвал происходящее беспрецедентным случаем, добавив, что арест связан напрямую с профессиональной деятельностью журналиста.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм в Крыму Олега Сенцова.