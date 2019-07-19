Народную артистку СССР Инну Чурикову перевели из реанимации НИИ имени Склифосовского в обычную палату.

В больнице уточнили, что она в палате в отделении острых эндотоксикозов. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации Чуриковой во время спектакля в театре «Русская песня» в Москве. Уточняется, что артистка случайно упала со сцены, когда в зале погас свет.

Подробности инцидента «Звезде» рассказала пришедшая на спектакль Анна Душутина. По ее словам, первую помощь Чуриковой оказали зрители. Позднее артистку увезла скорая помощь.

Между тем, по словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, планируется, что артистка вернется в строй уже через две недели.