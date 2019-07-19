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Инну Чурикову перевели из реанимации

Кристина Волкова
15:59 19.07.2019
Состояние артистки оценивается как средней степени тяжести.
Инну Чурикову перевели из реанимации
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look Globallookpress

Народную артистку СССР Инну Чурикову перевели из реанимации НИИ имени Склифосовского в обычную палату.

В больнице уточнили, что она в палате в отделении острых эндотоксикозов. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации Чуриковой во время спектакля в театре «Русская песня» в Москве. Уточняется, что артистка случайно упала со сцены, когда в зале погас свет.

Подробности инцидента «Звезде» рассказала пришедшая на спектакль Анна Душутина. По ее словам, первую помощь Чуриковой оказали зрители. Позднее артистку увезла скорая помощь.

Между тем, по словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, планируется, что артистка вернется в строй уже через две недели.

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