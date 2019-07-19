В «Нафтогазе» сообщили об отклонении жалобы «Газпрома» судами Нидерландов и Люксембурга

В «Нафтогазе Украины» заявили, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» на принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в релизе украинской компании.

Как указано в заявлении, апелляция была отклонена обоими судами 8 июля.

Контракт на поставку газа на Украину был подписан сторонами в 2009 году и рассчитан на десять лет. По соглашению объем поставок должен был составить 40 миллиардов кубометров газа в 2009 году, а начиная с 2010 года - 52 миллиарда кубометров ежегодно. Однако с 2012 года «Нафтогаз» перестал закупать указанный в договоре объем, а с ноября 2016 года Киев и вовсе заменил российское голубое топливо на реверс из Европы.

В 2014 году компании подали в Стокгольмский арбитраж иски друг к другу. «Нафтогаз» требовал ретроактивного изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия «бери или плати». «Газпром» призывал оплатить задолженность за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты.

Суд частично удовлетворил требования обеих компаний. Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за осуществленные поставки, но снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров. Также суд обязал российскую сторону выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.