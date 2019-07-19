Путин: силы Минобороны и МЧС останутся в Приангарье до особого распоряжения
Силы Минобороны РФ и МЧС принимают участие в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
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Силы министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства обороны РФ останутся в Приангарье до особого распоряжения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
«Группировка министерства обороны, Росгвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения», - сказал Путин.
Наводнение в Иркутской области 2019 года унесло жизни 25 человек. Власти Иркутской области оценили ущерб в 31,2 миллиарда рублей.