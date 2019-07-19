Делом о пропаже двух россиянок в Мюнхене займется отдел убийств

В полиции Германии заявили, что детали расследования по делу о пропавших в ФРГ двух россиянках указывают на насильственное преступление. Там также добавили, что данным делом займется отдел убийств.

По данным следствия, девушки вышли из своей квартиры днем, а позднее перестали выходить на связь. Уточняется также, что, по словам родственников, такое поведение для обеих крайне нетипично, в связи с чем они числятся пропавшими без вести.

«Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления», - заявил представитель полиции.

Ранее, 13 июля, стало известно об исчезновении 41-летней Марии Г. и ее дочери, 16-летней Татьяны, в районе Рамерсдорф в Мюнхене. Об исчезновении в полицию сообщил супруг Марии. По данному факту заведено уголовное дело, проводятся следственные работы, выясняются все обстоятельства случившегося.

В российском консульстве в Мюнхене заявили и о постоянном контакте с полицией.