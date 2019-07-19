Кронштадтский рейд: кадры репетиции парада ВМФ в Финском заливе
Десять кораблей вышли на Кронштадтский рейд со стороны форта «Константин».
© Видео: ТРК "Звезда"
Дождь и густой туман в Финском заливе внесли коррективы в проведение репетиции главного парада по случаю Дня Военно-Морского Флота. Начало тренировки пришлось немного отложить.
Корабли прибыли на Балтику с разных флотов. Сегодня экипажи отработали прохождение строем, выдерживая одинаковую скорость в девять узлов.
В этой тренировке были задействованы еще не все участники парада. Полный строй будет сформирован к генеральной репетиции, которая пройдет 25 июля.