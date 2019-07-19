Путин пообещал Mercedes мальчику из Тулуна

Президент России пообещал подарить мальчику из пункта временного размещения пострадавших от паводка в Иркутской области игрушечный Mercedes. Девятнадцатого июля глава государства прибыл в город Тулун, чтобы посмотреть на условия проживания людей после стихийного бедствия.

Во время встречи с пострадавшими к Путину обратилась одна из женщин и попросила выслушать мальчика по имени Дима, который очень ждал президента. Ребенок попросил у президента машинку на пульте управления, а взрослые уточнили, что Диме нужен Mercedes.

«Дим, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь, хорошо?» - ответил Путин.

В Тулуне президент осмотрел место временного размещения людей и медицинский пункт, а также пообщался с жителями и представителями местной власти. Путин распорядился обеспечить пострадавших качественным жильем.

Мощный паводок начался в Иркутской области в конце июня: затоплены оказались более сотни населенных пунктов. Пострадавшими от стихийного бедствия считаются порядка 38 тысяч человек. Из 11 тысяч поврежденных наводнением домов 3,5 тысячи не подлежат восстановлению.