Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Кристина Волкова
15:26 19.07.2019
По его словам, в регионе плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, возведение жилья и инфраструктуры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Уточняется, что водой в регионе повреждено более девяти тысяч домов, в которых проживали 14,5 тысячи семей. Глава государства пообщался с жителями и посетил пункты временного размещения пострадавших от паводка.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», - заявил Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения, которое он провел в терминале аэропорта в Братске.

Путин также добавил, что в регионе плохо организованы информирование граждан, осуществление выплат и процесс восстановления утраченных документов, возведение жилья и инфраструктуры.

«Сами слышали - люди не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить», - отметил президент.

Он также выразил недовольство тем, каким образом распределяется гуманитарная помощь. В частности, были выявлены случаи, когда она просто «разбрасывалась в воду».

«Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» - спросил Путин.

Что касается вопроса восстановления жилья в пострадавших районах, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что работы будут полностью выполнены ко второй половине следующего года.

Путин в своем выступлении также напомнил, что иркутское наводнение было признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата19.07.2019, 05:00
«Утес» против «Адмирала Макарова»: на ЧФ прошли зрелищные ракетные стрельбы
Дата19.07.2019, 09:32
Александр Овечкин стал послом NHL в Китае
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата19.07.2019, 12:21
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Дата17.07.2019, 08:55
В Минобороны раскрыли секрет живучести штурмовика Ил-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:02 В стране и мире
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
15:59 В стране и мире
Инну Чурикову перевели из реанимации
15:06 В стране и мире
Видео
Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео
13:25 В стране и мире
Меркель отреагировала на интерес к своему здоровью
12:55 В стране и мире
Видео
Спасавший внучку из дымящегося самолета в Шереметьево мужчина рассказал подробности произошедшего
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Шэрон Стоун рассказала о жестоком обращении врачей после пережитого инсульта
Вскрытие пришельцев и создание новой расы: самые безумные теории о «Зоне 51»
Томографию назвали причиной развития рака
Очаг боррелиоза: СМИ уличили Пентагон в потере контроля над «боевыми» клещами
Видео
На краю Солнца: в Сети нашли кадры «доказательства» существования НЛО
Видео
Муж Инны Чуриковой рассказал о состоянии здоровья супруги
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.