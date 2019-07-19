Путин назвал неудовлетворительной работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Уточняется, что водой в регионе повреждено более девяти тысяч домов, в которых проживали 14,5 тысячи семей. Глава государства пообщался с жителями и посетил пункты временного размещения пострадавших от паводка.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», - заявил Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения, которое он провел в терминале аэропорта в Братске.

Путин также добавил, что в регионе плохо организованы информирование граждан, осуществление выплат и процесс восстановления утраченных документов, возведение жилья и инфраструктуры.

«Сами слышали - люди не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить», - отметил президент.

Он также выразил недовольство тем, каким образом распределяется гуманитарная помощь. В частности, были выявлены случаи, когда она просто «разбрасывалась в воду».

«Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» - спросил Путин.

Что касается вопроса восстановления жилья в пострадавших районах, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что работы будут полностью выполнены ко второй половине следующего года.

Путин в своем выступлении также напомнил, что иркутское наводнение было признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.