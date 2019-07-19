В Триполи вновь заработал аэропорт

Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи возобновил свою работу после экстренного закрытия вечером в четверг, 18 июля. Было распространено соответствующее заявление, в котором говорилось, что аэропорт Митига только что подвергся бомбардировке, из-за чего воздушное сообщение приостановлено. Так же уточнялось, что при обстреле никто из сотрудников и пассажиров не пострадал.

Несколько часов спустя, аэропорт вновь возобновил свою работу, о чем сообщил на своей странице в Facebook. Авиакомпании осуществляют рейсы согласно расписанию.

Аэропорт Митига находится в 11 километрах к востоку от ливийской столицы. До 2014 года там выполнялись только внутренние рейсы. Но после того, как был выведен из строя аэропорт Триполи, Митига начал выполнять и международные рейсы, в том числе в Турцию и Сирию.

Напомним, что в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством, после свержения и убийства бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. В стране царит двоевластие.