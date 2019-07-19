Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео

На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты). Кадры учений были опубликованы в Сети.

В танковых учениях, прошедших 13 июля 2019 года, участвовали более десяти тысяч военных и более 30 единиц боевой техники. Эти маневры стали крупнейшими в Польше. На них присутствовали военные представители США, Великобритании, Хорватии и Румынии, передает польский портал Fakty.TVN. Хотя учения прошли на прошлой неделе, их кадры появились в Сети лишь сейчас.

PT-91 Twardy - это основной боевой танк Польши, который основан на лицензионном варианте знаменитого советского Т-72М1. Его первые прототипы были изготовлены в 1993 году.