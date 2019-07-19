В окружении Зеленского заявили о необходимости переговоров с Россией

На Украине заявили о необходимости начала переговорного процесса с Москвой. С таким заявлением выступил первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Рассуждая на тему урегулирования конфликта в Донбассе, он признал, что Киев готов идти на любые компромиссы, кроме вопросов территориальной целостности страны.

«Я считаю, нам придется договариваться с Россией, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», - заявил Шефир в интервью изданию «Левый берег».

Ранее в МИД РФ заявили, что не возражают против включения США и Великобритании в «нормандский формат», на чем настаивал украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Григория Карасина, необходимо сначала заручиться согласием на это Германии и Франции.

Он добавил, что представители американского президента Дональда Трампа накануне сообщали, что не горят желанием становиться полноправными участниками «четверки».