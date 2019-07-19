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Шэрон Стоун рассказала о жестоком обращении врачей после пережитого инсульта

Лина Давыдова
14:49 19.07.2019
Шэрон Стоун рассказала, как пережила 20 лет назад инсульт.
Шэрон Стоун рассказала о жестоком обращении врачей после пережитого инсульта
© Фото: Mayerface to face, Globalookpress

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о безразличии врачей после пережитого ею инсульта. Звезда Голливуда призналась, что сотрудники больницы, в которой она оказалась около 20 лет назад, обращались с ней «жестоко и недоброжелательно».

О своей болезни актриса подробно рассказала на совещании американских специалистов в области здоровья женского мозга.

В то время Стоун беспокоили сильные головные боли. Она была доставлена в клинику Сан-Франциско, где звезду «Основного инстинкта» госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг. Однако на первой ангиограмме, проведенной Стоун, врачи не увидели лопнувшего сосуда. Они решили, что актриса их разыгрывает.

«После шести дней в больнице они собирались отправить меня домой, так как думали, что я их разыгрываю», - цитирует Variety Стоун.

Поврежденный сосуд был найден лишь через девять дней. К этому моменту часть лица актрисы онемела. Врачи провели срочную операцию, длившуюся семь часов. Хирургам удалось остановить кровотечение, но шансы актрисы выжить были невелики. Из-за разрыва позвоночной артерии был травмирован нерв, связанный со зрением и слухом. В один момент Стоун почти перестала слышать и видеть.

Инсульт затронул все основные функции, актрисе пришлось заново учиться ходить, читать, писать. Полностью реабилитироваться Стоун удалось лишь через несколько лет.

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