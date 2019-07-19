Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России была госпитализирована в больницу после отравления наркотиками на Ибице. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии Балеарских островов.

Уточняется, что девочка отдыхала на острове вместе со своей семьей. По информации СМИ, наркотик она могла найти на земле во время прогулки.

По данным El Confidencial, сразу после того, как ребенок почувствовал себя плохо, родители обратились в местную больницу. Оттуда его госпитализировали в клинику города Пальма-де-Майорка.

По словам представителя Гражданской гвардии, согласно последним данным, состояние девочки стабильно тяжелое.

В посольстве РФ в Испании сообщили «Звезде», что в курсе инцидента и держат ситуацию под контролем. Однако ни родители ребенка, ни местные власти к ним пока не обращались. Также за ситуацией наблюдает почетный консул на Балеарских островах.

Это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю.