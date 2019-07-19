В Приморье выпустили в море еще трех косаток

В Приморье на волю выпустили еще трех косаток, которые около года содержались в бухте Средняя. Теперь им предстоит осваиваться в водах Охотского моря.

Это уже вторая партия млекопитающих, выпущенных на свободу. Все косатки содержались в одном вольере и привыкли друг к другу. После освобождения они группой направились вдоль берега на восток и, проплыв около двух километров, развернулись и ушли в открытое море.

Ситуация с «китовой тюрьмой» приобрела общественный резонанс после того, как осенью прошлого года стало известно, что готовится незаконная продажа животных из России в Китай. Было заведено уголовное дело. Вопрос с освобождением млекопитающих из «китовой тюрьмы» находится на контроле президента.