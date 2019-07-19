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Путин распорядился обеспечить пострадавших от паводка жителей качественным жильем

Константин Исаев
14:01 19.07.2019
Глава государства лично встретился с пострадавшими в результате паводка и распорядился предоставить подробный отчет от чиновников, отвечающих за устранение последствий стихии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в эти минуты проводит совещание о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Что уже сделано для местных жителей, оставшихся без крова, глава государства оценил лично, посетив город Тулун, которой принял на себя главный удар стихии.

Незадолго до этого борт номер один совершил посадку в аэропорту Братска. Город встретил президента проливным дождем - такие же ливни шли несколько недель подряд перед тем, как пришла большая вода. С борта вертолета Владимир Путин осмотрел сегодняшнее состояние районов затопления.

Президента России ждали жильцы каждого пострадавшего от стихии дома. В первую очередь российский лидер посетил пункт временного размещения.

«Вопрос не столько в скорости строительства, сколько в качестве. Новые дома не должны разваливаться или промерзать, ведь здесь не юг. Необходимо совмещать скорость и качество, а если это не получится - найти иное решение», - заявил глава государства, общаясь с пострадавшими от паводка жителями.

Семья Сафроновых, с которой поговорил президент, одна из шести, которые в числе первых получили сегодня сертификат на новое жилье. Расселение пострадавших, строительство домов и восстановление разрушенной инфраструктуры - одна из первостепенных задач.

«Мы не ожидали, что настолько быстро все получится. К нам хорошо отнеслись и в интернате, все хорошо и очень быстро, вчера сообщили, а сегодня уже получили», - делится своими впечатлениями Анна Сафронова.

Оставшиеся без крова пока живут во временных пунктах размещения. Там они обеспечены всем необходимым.

Тулун с каждым днем все уверенней возвращается к привычному ритму жизни. Конечно, предстоит еще немало работы, но совместными усилиями горожан, спасателей и волонтеров проблемных участков становится все меньше. И конечно, колоссальную помощь оказали военнослужащие.

Военные разных специальностей выполнили главную задачу - смогли вернуть зону подтопления к нормальной жизни. Бойцы войск РХБЗ помогли в кратчайшие сроки запустить городской водопровод и провести дезинфекцию зданий и территорий. Восстановление дорог и размытых участков дамбы, разбор завалов, откачка воды из зон подтопления и тысячи привитых от вирусных заболеваний жителей - все это было сделано с опережением графика.

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