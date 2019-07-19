Муж Инны Чуриковой рассказал о состоянии здоровья супруги

Муж госпитализированной в Москве после падения актрисы Инны Чуриковой Глеб Панфилов вкратце прокомментировал «Звезде» состояние супруги после того, как посетил ее в НИИ имени Склифосовского.

Мужчина ограничился одним словом: на вопрос корреспондента о том, каково состояние артистки в настоящий момент, он ответил, что оно улучшается. От дальнейших комментариев он отказался и на вопросы отвечать не стал.

Напомним, 18 июля народная артистка СССР Инна Чурикова по неосторожности упала на сцене театра «Русская песня» в Москве. После этого ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Чурикова получила ушибы и возможно повредила руку. На данный момент ей оказывается вся необходимая помощь.