«Сломала два ребра»: директор «Ленкома» об инциденте с Инной Чуриковой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал подробности инцидента с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая была госпитализирована прямо во время спектакля.

Варшавер в комментарии «Звезде» сообщил, что актриса поскользнулась и упала.

«Дальше не знаю, что произошло. Говорят, она сломала два ребра, но это не подтверждено. Она не берет трубку, и муж ее не берет. Ничего страшного нет, мне сказали. Через две недели она будет в строю», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что состояние Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое. Актриса была занята в постановке «Старая дева» вместе с Александром Михайловым. Он сообщил, что Чурикова была госпитализирована после падения.

Подробности инцидента «Звезде» рассказала Анна Душутина, которая сидела в первом ряду. По ее словам, первую помощь пострадавшей от падения со сцены Инне Чуриковой оказали зрители, пришедшие на спектакль.

Сейчас врачи обследуют ее и устанавливают степень тяжести возможных травм. Не исключено, что пострадавшая могла повредить руку при падении со сцены. Причиной инцидента могло стать внезапное головокружение.