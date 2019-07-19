Вскрытие пришельцев и создание новой расы: самые безумные теории о «Зоне 51»

Американская военно-воздушная база подразделения Эдвардс, известная всем как «Зона 51», за десятилетия обросла различными теориями и слухами. А все потому, что официально власти США признали ее существование лишь в 2013 году. К этому моменту и американцы, и жители других стран уже успели сделать достаточное количество догадок о том, что на самом деле скрыто за огороженной территорией на юге штата Невада.

Чтобы наконец узнать, что действительно находится на территории базы, пользователи Facebook предложили пойти на ее штурм 20 сентября. Около полумиллиона добровольцев намерены освободить якобы заключенных там инопланетян.

В связи с вновь возросшим интересом к «Зоне 51» британское издание Daily Star решило напомнить о самых любопытных теориях о загадочной американской базе, которые возникали на протяжении последних десятилетий.

Теория 1: изучение инопланетных технологий

В 1989 году некий Роберт Лазар был приглашен на американское телевидение, где рассказал о том, что в 1988 году его приняли на работу в «Зону-51». Мужчина утверждал, что его привезли на территорию базы в машине с затемненными окнами. По словам Лазара, его якобы пригласили для изучения летающих тарелок и выяснения принципа их работы.

Ученые достаточно скептически восприняли его слова, так как ни одного доказательства в их подтверждение мужчина не представил. Однако у этой теории появились свои сторонники, которые и по сей день верят Лазару.

Теория 2: допросы пришельцев и вскрытие инопланетных существ

Эта теория возникла после рассказов того же Боба Лазара. Он заявлял, что мельком видел маленькое серое существо в скафандре, стоявшее между двумя мужчинами в белых халатах. Слова Лазара подтвердил некий Виктор, который утверждал, что работал на базе и был свидетелем допроса пришельцев. Он даже предоставил видеозапись, на которой человек якобы пытался при помощи телепатии общаться с инопланетянином, сбитым военными США.

А теория о вскрытии инопланетян была распространена после выхода 17-минутного фильма, появившегося в середине 1990-х годов. На кадрах люди в белых костюмах извлекали органы из некоего существа. Позднее создатели ленты признали, что сняли его в студии, но якобы лишь для того, чтобы заменить подлинные кадры.

Теория 3: создание гибрида человека и инопланетянина

Существует версия, что в «Зоне 51» люди и пришельцы работают вместе над созданием гибрида. Одни полагают, что военные вместе с инопланетянами пытаются создать новую расу, которая будет выглядеть точно так же, как мы, но обладать сверхспособностями. Другие же считают, что на базе занимаются выращиванием запасных органов, которые нужны пришельцам.

Теория 4: штаб тайного правительства

Ряд конспирологов считает, что в «Зоне 51» находится база секретного комитета ученых, глав военных ведомств и крупных чиновников, которые с 1947 года заняты изучением космических кораблей и пришельцев. Сторонники этой теории полагают, что секретный комитет работает над соглашением и созданием единого мирового правительства, в котором планетой будут управлять люди совместно с высокопоставленными инопланетянами.

Теория 5: в «Зоне 51» была сымитирована высадка на Луну

Некоторые люди до сих пор считают, что никакой программы «Аполлон» не было. На самом деле, утверждают сторонники теорий заговора, ученые поняли, что не смогут выжить в космосе, и чтобы не опозориться перед всем миром, придумали хитрый обман: организовали запуск пустой ракеты, а через несколько дней сняли имитацию высадки на Луне в «Зоне 51».

Теория 6: разработка опасного климатического оружия

Эта теория появилась после публикации отчета Национального научного фонда. Согласно нему в конце 1940-х - начале 1950-х годов в США разрабатывался проект Cirrus, в котором ученые пытались найти способ использовать дождь в качестве оружия. Конспирологи быстро связали этот эксперимент с «Зоной 51», однако никаких оснований полагать, что он проводился именно там, нет.

Теория 7: создание вертолетов, выполняющих секретные миссии

Согласно этой теории, в «Зоне 51» находится база вертолетов, выполняющих секретные миссии. Конспирологи полагают, что машины принадлежат тайному правительственному департаменту, скрывающему свидетельства пришельцев на Земле.

Теория 8: «Зону 51» выдумал Пентагон, чтобы скрыть реальный секретный исследовательский центр

Некоторые сторонники теорий заговора полагают, что военные США специально создают шумиху вокруг «Зоны 51», чтобы скрыть от людей реальные исследовательские центры, расположенные в более отдаленных местах. Так, британский журналист и режиссер Марк Пилкингтон считает, что разведывательное сообщество раскручивает идею о существовании пришельцев и возможном вторжении НЛО, чтобы отвлечь внимание от собственных опасных экспериментов, например, от разработки новых самолетов-шпионов.