Меркель отреагировала на интерес к своему здоровью

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поблагодарила общественность за интерес к своему здоровью, однако напомнила, что это ее личное дело.

В ходе пресс-конференции Меркель заверила собравшихся в том, что в состоянии выполнять свою работу и рассчитывает закончить ее на нынешнем посту.

«В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии», - заявила Меркель.

Внимание мировой прессы к здоровью канцлера не случайно. В последнее время Меркель пережила несколько публичных приступов, когда по необъяснимым причинам ее начинало сильно трясти. Впервые это стало заметно в ходе визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского.

На официальных мероприятиях с премьер-министром Молдавии Майей Санду служба протокола была вынуждена изменить многолетней традиции и установить для политиков стулья, чтобы они могли выслушать государственные гимны сидя, напоминает РИА Новости.

Накануне Меркель отпраздновала 65-летний юбилей. На своем посту она находится 14 лет подряд. Президент России Владимир Путин направил в Берлин поздравительную телеграмму.