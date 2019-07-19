Испытания американской гиперзвуковой ракеты перенесли на конец года

Первые летные испытания американской гиперзвуковой тактической ракеты перенесены на конец года из-за неготовности испытательного стенда. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на директора программы разработки оперативно-тактического ракетного комплекса полковника Джона Раффети.

Ранее сообщалось, что испытания ракеты должны были пройти летом текущего года на ракетном полигоне Белые Пески в Нью-Мексико.

Официально разработка новых типов оружия началась в США после того, как было объявлено о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в октябре прошлого года. Однако в то же время издание Breaking Defense опубликовало доклад Пентагона 2013 года о возможных разработках оружия, которые могут начаться после выхода из Договора РСМД.

Если верить опубликованному документу, то к выходу из договора в США начали готовиться несколько лет назад.

Всего Пентагон рассматривает четыре варианта систем, которые реализуемы в обозримом будущем после выхода из ДРСМД: модификация уже существующих вооружений, создание сухопутной версии ракет Tomahawk, создание баллистических ракет промежуточной дальности передового базирования, а также разработка ракеты промежуточной дальности передового сухопутного базирования с боевыми блоками изменяемой траектории.

В материале также говорится, что в Пентагоне намерены разрабатывать гиперзвуковое оружие и пушки, способные стрелять ракетами на тысячи миль.

В ответ на выход США из ДРСМД министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия намерена провести перепривязку использования пусковых установок морского базирования ракеты «Калибр».

В конце прошлого года на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что РФ обогнала конкурентов в сфере создания гиперзвукового оружия.