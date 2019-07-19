Томографию назвали причиной развития рака

Низкие дозы радиации, которые человек получает от трех компьютерных томографий, увеличивают количество раковых клеток. При этом данное число процедур принято считать безопасными.

В частности, исследователи выяснили, что безопасные уровни излучения все равно увеличивают количество клеток с мутациями в гене р53, который связаны с высоким риском развития рака.

В пресс-релизе на MedicalXpress сообщается, что антиоксиданты, например N-ацктилцистеин, могут способствовать росту здоровых клеток у лабораторных мышей перед облучением. Это, в свою очередь, снижает вероятность появления злокачественных опухолей. Но такая процедура может нанести вред здоровым тканям и поспособствовать распространению дефектных клеток, убеждены ученые.

Вместе с тем накануне исследователи применили рентген, чтобы излечивать онкобольных. Исследователи из Австралии разработали методику, благодаря которой при помощи этой процедуры в опухоли будут доставляться необходимые препараты.