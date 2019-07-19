Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что в Офисе Владимира Зеленского предлагают одновременно освободить осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова и журналиста Кирилла Вышинского. Мендель также добавила, что в Киеве с большим интересом отнеслись к предложению Москвы по освобождению Вышинского.

В четверг, 18 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом по нормализации отношений между Россией и Украиной. Он так же подчеркнул, что «любые шаги по освобождению людей» будут приветствоваться.

«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли, и предлагаем России сделать шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. Для взаимной уверенности в совместной доброй воле, предлагаем сделать это одновременно», - написала Мендель на своей странице в Facebook.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года в Киеве. Его обвинили в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.