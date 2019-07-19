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В МИД обозначили позицию РФ по вопросу расширения «нормандского формата»

Наталия Майорова
12:56 19.07.2019
В российском дипведомстве подчеркнули, что Москва не против такого предложения. Однако необходимо согласие Франции и Германии по данному вопросу.
В МИД обозначили позицию РФ по вопросу расширения «нормандского формата»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

У России нет возражений против инициатив по расширению «нормандского формата» за счет США и Великобритании, однако в таком случае необходимо согласие Франции и Германии по этому вопросу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, идея расширения числа переговорщиков по урегулированию ситуации на Украине не является новой, поскольку ранее ее продвигал Петр Порошенко, добиваясь включения США в «нормандский формат». А теперь со схожими предложениями выступает действующий украинский лидер Владимир Зеленский.

«Российская сторона не раз говорила, что не возражает против подобных инициатив. Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках "нормандского квартета" - ФРГ и Франция - были бы с этим согласны. А в этом уверенности нет», - сказал Карасин.

Он добавил, что представители американского президента Дональда Трампа накануне сообщали о том, что не горят желанием становиться полноправными участниками «четверки».

Что же касается повестки дня переговоров, то она четко определена, подчеркнул Карасин.

«В сферу компетенции "нормандского формата" относится проблематика реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Ни о каком "статусе" Крыма в этой повестке нет и речи. Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит», - сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обсудить вопрос принадлежности Крыма и «кого нет в Донбассе» при участии Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новая инициатива Зеленского будет рассмотрена.

По вопросам Крыма ранее неоднократно выступал Владимир Путин. Он сообщал, что этот вопрос закрыт - полуостров принадлежит России. Жители Крыма сделали свое волеизъявление в ходе референдума, который прошел там в 2014 году. Подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией.

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