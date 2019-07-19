Спасавший внучку из дымящегося самолета в Шереметьево мужчина рассказал подробности произошедшего

Паники на борту задымившегося в Шереметьево самолета не было. Об этом рассказал один из его пассажиров – пожилой мужчина, который во время эвакуации спасал свою внучку. Его уже выписали из больницы.

Инцидент произошел минувшей ночь во время взлета рейса Москва - Ереван. В кабине пилотов сработала сигнализация о задымлении в салоне, и капитан в последнюю минуту отменил вылет.

Пассажиров начали эвакуировать по надувным трапам. Внизу их встречали медики и сотрудники экстренных служб воздушной гавани, которых подняли по тревоге после сообщения о возгорании.

«Было страшно, но паники не было. Пошел дым и самолет остановился. Он, можно сказать, уже взлетал. А потом стюардессы стали успокаивать, что мы не горим», - рассказал пожилой мужчина в разговоре с сайтом «Комсомольской правды».

На борту самолета находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Во время эвакуации восемь человек получили травмы, двоих пришлось доставить в больницу.

По факту случившегося была назначена доследственная проверка. В ходе расследования, специалисты Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ пришли к выводу, что жизни людей ничего не угрожало, признаков пожара не было, а узлы и агрегаты самолета не получили повреждений.

Причиной инцидента стало попадание гидравлической жидкости в систему кондиционирования лайнера. Как она там оказалась предстоит установить в ходе дальнейших разбирательств. Компанию Nordwind, которой принадлежит задымившийся Boeing 737, внепланово проверит Ространснадзор.