В Гидрометцентре дали неутешительные прогнозы о погоде в июле

В ближайшие дни жителям Центральной России не стоит рассчитывать на солнце. В регионе будут идти кратковременные дожди с небольшими прояснениями. Об этом рассказал «Звезде» начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

В субботу воздух прогреется до +19... +21 °С. Из-за прохождения фронтов порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду, возможны локальные грозы. В воскресенье температура немного поднимется - до +21... +23 °С, будет облачно с прояснениями и небольшими дождями.

В начале следующей недели порывы ветра ослабеют до 3-8 метров в секунду. А в среду Центральный регион накроет очередной циклон.

«В среду и четверг очередной циклон будет выходить на нас - опять облачная погода с небольшими дождями. Температурный фон сохранится, будет +20... +25 °С днем», - сказал Цыганков.

Потепление ожидается лишь к началу следующего месяца. По словам Цыганкова, тепло может прийти со стороны Прибалтики, и тогда можно будет позагорать.

«Ожидаем, что за следующим циклоном, ко 2-3 августа, возможно, он все-таки вытащит нам более теплый воздух. Там будет выходить высокое давление с Польши на Прибалтику и оттуда с северо-запада будет на нас выходить. Надеемся на начало августа, и тогда позагорать нам все-таки удастся», - спрогнозировал Цыганков.

В то же время начальник отдела Гидрометцентра отметил, что в августе вода в водоемах будет прохладной для купания.