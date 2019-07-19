Туристам запретят гулять по крышам Санкт-Петербурга

Туристы, которые гуляют по петербургским крышам, подвергают опасности не только себя, но и местных жителей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

Он подчеркнул, что развитие так называемого туризма по крышам является большой проблемой. Это касается частных организаций и физических лиц, которые организуют такие мероприятия.

«Прежде всего, это большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов: крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки», - сообщил Беглов.

Вместе с тем врио губернатора Санкт-Петербурга подчеркнул, что опасен также свободный доступ к инженерным коммуникациям домов.

«Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану. Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения», - отметил он.

В Санкт-Петербурге проходит выездное заседание Совета безопасности. В нем, помимо Беглова, принимают участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Также на заседании присутствуют руководители субъектов Северо-Запада. Обсуждается вопрос улучшения системы безопасности в субъектах, а основным примером станет петербургский опыт - проект «Безопасный город».