В Москве мужчина на лыжах сбил женщину на велодорожке

В Москве скончалась женщина, которую сбил мужчина на летних лыжах. Инцидент произошел в Измайловском парке еще 12 июня. Пенсионерка шла по велодорожке, по которой на большой скорости ехал мужчина на лыжах, приспособленных к езде по асфальту.

Столкновение произошло на большой скорости и не оставило шансов пожилой женщине. Она получила сложнейшие травмы: перелом черепа и ушиб головного мозга.

В критическом состоянии ее доставили в больницу, где потерпевшая впала в кому, сообщает АГН «Москва». Врачи долгое время боролись за жизнь пешехода, но безуспешно - она умерла в больнице.