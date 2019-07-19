Украинские пользователи получили доступ к российским сайтам

Украинские пользователи получили доступ к социальной сети «ВКонтакте». Это впервые произошло после того, как власти страны в мае 2017 года запретили доступ к ряду российских соцсетей и сайтов, включая «Одноклассники» и Mail.ru.

Речь идет минимум о трех интернет-провайдерах, которые открыли доступ некоторым пользователям. Кроме того, украинцы получили доступ и к ряду новостных сайтов.

«Как минимум три интернет-провайдера - "Воля", Dream line и "Домонет" - открыли доступ некоторым пользователям к запрещенной соцсети. Также на данный момент открыт доступ к сайтам РИА Новости, ТАСС, НТВ и ряду других», - сообщает сайт «Обозреватель».

Вместе с тем некоторые пользователи отмечают, что у них все еще нет доступа к перечисленным соцсетям.

В службе поддержки провайдеров «Воля» и Dream line сообщили, что выполняют украинское законодательство и ситуация с блокировкой якобы не менялась. Причина, по которой у украинцев стали работать российские сайты, в настоящее время устанавливается.