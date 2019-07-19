В суде Малайзии не нашли данных о разводе Оксаны Воеводиной и экс-короля страны

Бывший король Малайзии султан малайзийского штата Келантан Мухаммад V не разводился в Сингапуре со своей российской женой Оксаной Воеводиной.

Как уточнили в регистрационном отделе Шариатского суда Сингапура, информации о разводе в базе данных нет.

«В реестре Шариатского суда Сингапура нет записи о подаче документов на развод этой парой», - цитирует сообщение РИА Новости.

Воеводина ранее разместила в своем Instagram видео, где она признается в любви к мужу.

Новость о предполагаемом разводе пары появилась в СМИ в среду, 17 июля. По данным одного из малайзийских изданий, развод якобы окончательно был оформлен в Шариатском суде Сингапура 1 июля.

Офис султанского двора штата Келантан не давал никакой официальной информации о разводе. Правительство штата также отказалось комментировать новости на данную тему.

Ранее адвокат российской модели Оксаны Воеводиной Евгений Тарло прокомментировал информацию о разводе его подопечной с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. По его словам, никаких документов о расторжении брака девушка не получала.