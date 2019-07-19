Путин поздравил Ширвиндта с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем. Глава государства направил в адрес художественного руководителя Московского академического театра сатиры поздравительную телеграмму, в которой перечислил заслуги артиста.
«Вам удается, казалось бы, невозможное - руководить коллективом театра "Сатиры", играть на его знаменитой сцене, сниматься в кино, преподавать в Щукинском училище, активно заниматься общественной деятельностью», - говорится в тексте поздравления, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.
Президент России пожелал юбиляру доброго здоровья, удачи и воплощения в жизнь новых проектов. Российский лидер отметил, что Ширвиндт пользуется высоким профессиональным признанием и искренними симпатиями зрителей. По мнению Путина, артист продолжает легендарные традиции, заложенные основателями российской театральной школы.