Путин встретился с пострадавшими при наводнении жителями Тулуна

Владимиру Путину показали пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне. Пункт развернули в здании городской специальной школы-интерната № 28.

Президент России осмотрел медицинский пункт, где жителей города лечат и делают им все необходимые прививки. На месте Владимир Путин обсудил с вице-премьером Виталием Мутко работу в аналогичных пунктах временного размещения во всем пострадавшем от затопления регионе.

Затем Путин и Мутко посетили одну из комнат, где проживает семья, дом которой был разрушен наводнением. Президент пообщался с шестилетним мальчиком, который рассказал ему об утонувшем в городе садике. Ребенок должен пойти туда в сентябре.

«Он утонул, но его ремонтируют», - сказал мальчик.

Владимир Путин пообещал, что вскоре приедет вновь в город, чтобы посмотреть на восстановление инфраструктуры, в том числе детского сада.

Также глава РФ ознакомился с работой представителей Минтруда, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов. Все они осуществляют прием граждан на первом этаже здания. После этого Владимир Путин встретился с самими пострадавшими и волонтерами, помогающими ликвидировать последствия наводнения.