В Роскачестве рассказали, как не отравиться лесной ягодой

Эксперты Роскачества рассказали любителям лесных ягод о главных правилах при выборе сезонного лакомства. С открытием сезона сбора природных даров на городских прилавках можно найти голубику, малину, крыжовник, смородину и ежевику.

Эксперты напоминают, что определить свежую ягоду можно по зеленым черешкам и листьям, а гладкая и упругая поверхность плодов может говорить об их спелости. К тому же, сообщили в Роскачестве, созревшую и полезную ягоду можно определить по более насыщенному аромату.

Самый верный способ не обмануться в ожиданиях, по словам специалистов, - это обратиться напрямую к заготовителю. Если это невозможно, то приобретать продукт лучше в крупных торговых центрах, а не на рынках, где отследить его происхождение практически невозможно.

Покупателей призывают обращать внимание не только на состояние ягоды, но и на тару, в которую она упакована. Чем нежнее плоды, тем меньше должна быть емкость, в которой они лежат. В противном случае ягоды быстро плесневеют, говорится на сайте Роскачества. Истекающая соком ягода - первый признак начинающегося брожения. Такой продукт специалисты покупать не рекомендуют.