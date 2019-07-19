Названа причина задымления самолета в Шереметьево

Причиной задымления в салоне пассажирского самолета в Шереметьево стало попадание технологической жидкости в систему кондиционирования лайнера. К такому выводу пришли представители следственно-оперативной группы, которые обследовали лайнер с помощью авиационных техников.

Отдельно сообщается, что угрозы жизни находившимся на борту людям не было. Следов пожара или возгорания также не обнаружено.

«Предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон», - сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел накануне. Самолет авиакомпании Nordwind выруливал на взлетную полосу, собираясь отправиться по маршруту Москва - Ереван. Во время разбега в кабине сработал датчик задымления, и пилоты экстренно прервали взлет.

На борту самолета находились 173 человека, которых незамедлительно эвакуировали по надувным трапам. Восемь человек при этом пострадали, а двоих пришлось госпитализировать. Резервным бортом желающие продолжить путешествие были отправлены в Ереван.

Ространснадзор назначил внеплановую проверку авиакомпании, а по факту ЧП назначена доследственная проверка.