Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа причина задымления самолета в Шереметьево

Ян Брацкий
11:13 19.07.2019
Эксперты отмечают, что никакой угрозы для находившихся на борту пассажиров не было.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: СК РФ

Причиной задымления в салоне пассажирского самолета в Шереметьево стало попадание технологической жидкости в систему кондиционирования лайнера. К такому выводу пришли представители следственно-оперативной группы, которые обследовали лайнер с помощью авиационных техников.

Отдельно сообщается, что угрозы жизни находившимся на борту людям не было. Следов пожара или возгорания также не обнаружено.

«Предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон», - сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел накануне. Самолет авиакомпании Nordwind выруливал на взлетную полосу, собираясь отправиться по маршруту Москва - Ереван. Во время разбега в кабине сработал датчик задымления, и пилоты экстренно прервали взлет.

На борту самолета находились 173 человека, которых незамедлительно эвакуировали по надувным трапам. Восемь человек при этом пострадали, а двоих пришлось госпитализировать. Резервным бортом желающие продолжить путешествие были отправлены в Ереван.

Ространснадзор назначил внеплановую проверку авиакомпании, а по факту ЧП назначена доследственная проверка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата19.07.2019, 05:00
«Утес» против «Адмирала Макарова»: на ЧФ прошли зрелищные ракетные стрельбы
Дата19.07.2019, 09:32
Александр Овечкин стал послом NHL в Китае
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата19.07.2019, 02:29
«Они меняют игру»: в ВВС Индии оценили ЗРС С-400 «Триумф»
Дата17.07.2019, 08:55
В Минобороны раскрыли секрет живучести штурмовика Ил-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:31 В стране и мире
В суде Малайзии не нашли данных о разводе Оксаны Воеводиной и экс-короля страны
11:13 В стране и мире
Видео
Названа причина задымления самолета в Шереметьево
09:25 В стране и мире
Видео
В районе сгоревшего Нотр-Дама обнаружили следы химического заражения
09:07 В стране и мире
Видео
Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
08:51 В стране и мире
Видео
В МИД Ирана заподозрили США в ликвидации собственного беспилотника
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Очаг боррелиоза: СМИ уличили Пентагон в потере контроля над «боевыми» клещами
Видео
На краю Солнца: в Сети нашли кадры «доказательства» существования НЛО
Видео
Муж Инны Чуриковой рассказал о состоянии здоровья супруги
«Рыбацкая лодка»: китайские СМИ с иронией оценили гордость ВМС Украины
Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке
Найдено более радиоактивное место, чем Чернобыль
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.