В Крыму найден таинственный склеп со скелетами античных воинов

Археологи обнаружили первый в этом сезоне неразграбленный античный склеп. Находка была сделана на юго-востоке Крыма при раскопках древнего некрополя Кыз-Аул.

По словам представителя фонда «Археология» Олега Маркова, речь идет о 12 погребенных, лежащих друг на друге в два слоя. Захоронение было обнаружено на прибрежном плато вблизи поселка Яковенково.

Не исключено, что оно принадлежало какой-то знатной боспорской семье или даже одному роду, производившему захоронения на этом месте в течение нескольких веков.

Вблизи одного из скелетов также был обнаружен меч, окислившийся со временем. Среди находок - бронзовые украшения, фрагменты посуды и бронзовые пряжки с ремней.

«Это редкое погребение и довольно редкий случай, когда удается найти неразграбленный склеп», - отметил Марков.

По его словам, сначала исследователи приняли захоронение за вторичное погребение, однако оказалось, что это именно античное погребение I века до нашей эры - I века нашей эры.

Археологи предполагают, что найденный некрополь - часть древнего поселения. Причем почти 500 метров территории вблизи него за последние два тысячелетия «съело» море, сообщает сайт «Российской газеты».

Исследователи отмечают, что в обнаруженном склепе все основные находки еще только предстоит сделать. При этом скелеты, вероятнее всего, принадлежали военизированным сарматам, которые примерно в это время пришли к власти на Боспоре.